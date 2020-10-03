Джимми Батлер отреагировал на 0-2 в серии с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер поделился мнением о втором матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (114:124, 0-2).

«Мы никогда не сдаёмся. Будем сражаться. Это не конец. Мы просто проигрываем — 0-2. Нам нужно сделать что-то особенное. Мы на это способны. Не хочу оказаться в окопе с другими парнями кроме тех, которые есть у нас в команде. Мы просто верим друг в друга. Верим в то, что делаем каждый день. Но мы должны играть почти идеально, чтобы обыграть „Лейкерс“. Нам ещё предстоит это сделать. Если не сделаем этого в ближайшее время, будут неприятности. Просто нам нужно играть усерднее. Мы должны вернуться. Нам действительно нужно сосредоточиться на том, что мы должны делать. Если сделаем это, то сможем всё исправить», — приводит слова Батлера ASAP Sports.