Джей Джей Редик: «Филадельфия» облажалась по полной программе, не дав мне контракт

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джей Джей Редик считает, что бывшая команда, «Филадельфия Сиксерс», совершила крупную ошибку, не предложив ему продление контракта после сезона-2018/2019.

«Они облажались по полной программе, не переподписав меня. Наверное, они уже поняли, что им нужно больше шутеров. Но «Филадельфии» нужны не только игроки, умеющие бросать. Им нужны лидеры в раздевалке. Команде просто нужны такие парни», — приводит слова Редика Clutch Points.

«Сиксерс» вылетели в первом раунде плей-офф НБА в серии с «Бостон Селтикс» (0-4). «Филадельфия» решила подписать центрового Эла Хорфорда вместо продления Редика. Хорфорд не вписался в команду с Беном Симмонсом и Джоэлом Эмбиидом, поскольку плохо бросает из-за дуги. Редик реализовал 40,7% трёхочковых за два сезона в «Сиксерс» в регулярном чемпионате.