Смит: Бен Симмонс станет Леброном Джеймсом 2.0, если разовьёт хоть какой-то бросок

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит считает, что у баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса большое будущее.



«Это просто. Если Бен Симмонс разовьёт хоть какой-то из своих бросков, он станет Леброном Джеймсом 2.0. Ну или второй частью Джеймса. Он второе пришествие. Он смертоносен.



Если посмотрите на все его навыки — владение мячом, способность передач, баскетбольный IQ и мастерство в защите, — то поймёте, что это правда. Если Симмонс разовьёт бросок, то станет вторым пришествием Леброна. Если нет, он останется Беном Симмонсом», — приводит слова Смита Clutch Points.



«Филадельфия Сиксерс» вылетела из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом проиграла «Бостон Селтикс» — 0-4.