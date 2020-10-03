Пабло Ласо отреагировал на поражение «Реала» в стартовом матче сезона Евролиги

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо поделился мнением о проигрыше в стартовом матче Евролиги с «Басконией», высоко оценив уровень игры Пьеррии Хенри.



«Поздравления „Басконии“. Считаю, они были лучшей командой в ходе матча. Был момент, когда Хенри набрал восемь или десять очков. Он сыграл решающую роль в матче, который был очень ровным. Это наш первый проигрыш в сезоне, мы показали плохую игру. Мой долг — подумать о том, что мы сделали не так, и понять, что нам нужно в следующем матче.



»Баскония" преуспела, показав хорошую игру. Мы не лучшим образом сыграли в нападении, проиграли подбор. Не читали ясные ситуации и не проявили агрессии против сильной команды в защите. Мы не только не бросали. Ощущение, что наши броски были исполнены не лучшим образом.



Генри забрасывал сложные мячи, это делают великие игроки, и Хенри — один из них. Я должен подумать о том, в чём мы можем прибавить на протяжении всего матча. Нам не удалось связать хорошую защиту и хорошую атаку воедино. У нас был плохой матч, и Хенри решил его исход", — приводит слова Пабло Ласо официальный сайт Евролиги.