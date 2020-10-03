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Главный тренер «Милана» отреагировал на победу над «Баварией»

Главный тренер «Милана» отреагировал на победу над «Баварией»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу итальянской команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

«Было неправильно предполагать, что будет лёгкая игра. Рад, что выиграли на выезде у хорошей команды. Мы столкнулись с определёнными трудностями, но важно понимать, что невозможно побеждать везде. Это не так просто. Нельзя купить уверенность в магазине. У нас есть уверенность, мы играем вместе как одно целое и скромны. И не думаем, что будем выигрывать в каждом матче, потому что просто пытаемся сделать себе имя в этом соревновании.

Рано или поздно мы проиграем. И то, что произошло в этом матче, является доказательством. Было много неожиданных результатов, однако любой результат нельзя назвать неожиданным, потому что люди ведут борьбу, много играют и обладают талантом. У какой-то команды может быть больше таланта, у какой-то — меньше, но все команды хорошо организованы в защите. Рады, что смогли выиграть», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.

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