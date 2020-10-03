Главный тренер «Милана» отреагировал на победу над «Баварией»

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу итальянской команды в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».
«Было неправильно предполагать, что будет лёгкая игра. Рад, что выиграли на выезде у хорошей команды. Мы столкнулись с определёнными трудностями, но важно понимать, что невозможно побеждать везде. Это не так просто. Нельзя купить уверенность в магазине. У нас есть уверенность, мы играем вместе как одно целое и скромны. И не думаем, что будем выигрывать в каждом матче, потому что просто пытаемся сделать себе имя в этом соревновании.
Рано или поздно мы проиграем. И то, что произошло в этом матче, является доказательством. Было много неожиданных результатов, однако любой результат нельзя назвать неожиданным, потому что люди ведут борьбу, много играют и обладают талантом. У какой-то команды может быть больше таланта, у какой-то — меньше, но все команды хорошо организованы в защите. Рады, что смогли выиграть», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
- 3 октября 2020
-
13:38
-
11:45
-
11:13
-
11:04
-
10:58
-
10:50
-
10:43
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:30
-
08:37
-
08:25
-
08:20
-
08:09
-
08:05
-
07:58
-
07:54
-
07:50
-
07:39
-
07:27
-
06:46
-
00:38
- 2 октября 2020
-
23:59
-
23:44
-
22:43
-
22:15
-
21:59
-
21:56
-
21:46
-
21:28
-
20:50
-
19:54
-
19:51
-
19:00