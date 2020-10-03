Экс-игрок УНИКСа Хенри стал MVP 1-го тура Евролиги

Баскетболист «Басконии» Пиеррия Хенри получил звание самого ценного игрока первого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.



В матче первого тура испанская команда встречалась с мадридским «Реалом». Встреча завершиласьсо счётом 76:63. По итогам встречи Хенри набрал 23 очка и закончил матч с числом 32 в графе показателя полезности баскетболиста.



Вторым в списке лучших игроков тура стал Симоне Фонтеккио из «Альбы», набравший 27 очков в графе полезности. Кроме того, в пятёрку лучших вошли Анджело Калоаро, Кевин Пангос («Анадолу Эфес») и Алекс Абринес («Барселона»).

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