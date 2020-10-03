Экс-игрок УНИКСа Хенри стал MVP 1-го тура Евролиги
Баскетболист «Басконии» Пиеррия Хенри получил звание самого ценного игрока первого тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.
В матче первого тура испанская команда встречалась с мадридским «Реалом». Встреча завершиласьсо счётом 76:63. По итогам встречи Хенри набрал 23 очка и закончил матч с числом 32 в графе показателя полезности баскетболиста.
Вторым в списке лучших игроков тура стал Симоне Фонтеккио из «Альбы», набравший 27 очков в графе полезности. Кроме того, в пятёрку лучших вошли Анджело Калоаро, Кевин Пангос («Анадолу Эфес») и Алекс Абринес («Барселона»).
Посмотреть видео можно на канале Euroleague Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Basketball.
- 3 октября 2020
-
14:46
-
14:28
-
13:38
-
11:45
-
11:13
-
11:04
-
10:58
-
10:50
-
10:43
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:30
-
08:37
-
08:25
-
08:20
-
08:09
-
08:05
-
07:58
-
07:54
-
07:50
-
07:39
-
07:27
-
06:46
-
00:38
- 2 октября 2020
-
23:59
-
23:44
-
22:43
-
22:15
-
21:59
-
21:56
-
21:46
-
21:28
-
20:50
-
19:54
Партнерский контент