Агент: победа «Зенита» над «Барселоной» станет подвигом, поражение — рабочим результатом

Агент Станислав Рыжов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Барселоной» и оценил проигрыш ЦСКА в матче с каталонским клубом.



«Конечно, нельзя считать провалом поражение от такой сильной команды, как «Барселона». Считаю ее главным фаворитом сезона Евролиги. Тем не менее видно, что «армейцев» лихорадит. Прежде всего их заднюю линию во главе с Майком Джеймсом — лидером команды. Опасаюсь, что неровная игра Джеймса может стать лейтмотивом всего сезона и это скажется на результатах «армейцев». Возвращение Милутинова, который не сыграл с «Барселоной», не решит проблемы задней линии.



Матч „Зенита“ и „Барселоны“? Победа станет подвигом, поражение будет рабочим результатом. Это исключительно сильный соперник, но по готовности «Зенита» видим, что шансы на победу есть», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».