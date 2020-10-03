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Эксперт — Ирвингу: признай выпад к Леброну или скажи, что у тебя мозги затекли

Эксперт — Ирвингу: признай выпад к Леброну или скажи, что у тебя мозги затекли
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Крис Бруссард раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за недавнее высказывание.

«Кайри был в „Кливленде“, когда Леброн вытащил матч с „Чикаго“. Леброн забил на 5 баззеров в плей-офф больше, чем кто-либо в истории НБА. Не говорите: „Я никогда не упоминал его имени“. Когда говорю, что Майкл Джордан — величайший игрок всех времён, подразумеваю, что Мэджик Джонсон — не величайший. Леброн Джеймс — не величайший. Ларри Бёрд, Уилт Чемберлен — не величайшие. Если вы достаточно мужественны, чтобы сказать это, то должны быть достаточно мужественными, чтобы справиться с последствиями. Вы либо должны признать своё заявление, либо извиниться и сказать: „Знаете, у меня мозги затекли на 20 секунд. Я забыл, что играл в одной команде с Леброном“, — цитирует Бруссарда Fadeaway World.

Напомним, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.

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