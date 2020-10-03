Эксперт — о Леброне: не может быть величайшим в истории тот, кто убивает игру

Американский журналист Джейсон Уитлок резко высказался в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Не может быть величайшим в истории тот, кто убивает игру. Леброн Джеймс разрушает мою любовь к игре. Джеймс, Nike и Китай втянули НБА в расовую пропагандистскую войну с Соединенными Штатами в качестве соперника. Чувствую, что меня заставляют выбирать между любовью к стране и любовью к баскетболу. Для меня это не трудный выбор. Выбираю Америку. Могу выжить без НБА. Очевидно, что НБА не сможет выжить, не угодив коммунистическому Китаю», — приводит слова Уитлока Fadeaway World.

Первый матч финала НБА «Лейкерс» — «Майами Хит» собрал аудиторию 7,41 млн зрителей на канале ABC, что является самым низким показателем с 1994 года, когда «Хьюстон Рокетс» встречался с «Нью-Йорк Никс» в решающей серии сезона. Президент США Дональд Трамп связывал падение рейтингов НБА с политизированностью лиги.