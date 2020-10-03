Док Риверс отреагировал на назначение главным тренером «Филадельфии»

Известный американский специалист Док Риверс, утверждённый в роли главного тренера клуба НБА «Филадельфия Сиксерс», прокомментировал назначение. Риверс был главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», но его уволили после того, как команда из Калифорнии не смогла выйти в плей-офф Западной конференции НБА.
«Действительно рад, что у меня появилась возможность присоединиться к франшизе мирового класса, легенда которой привёл к появлению моего прозвища. Мы говорим о городе, где любят спорт и свои команды. Город ценит упорный труд. И мы будем заниматься именно этим. Мы готовы делать великие дела в Филадельфии», — приводит слова Риверса пресс-служба «Сиксерс».
«Филадельфия» искала нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна в августе. Кроме Риверса кандидатами на вакантную должность считались Тайрон Лю и Майк Д'Антони.
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