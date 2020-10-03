Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Док Риверс отреагировал на назначение главным тренером «Филадельфии»

Док Риверс отреагировал на назначение главным тренером «Филадельфии»
Баскетбол / НБА 0

Известный американский специалист Док Риверс, утверждённый в роли главного тренера клуба НБА «Филадельфия Сиксерс», прокомментировал назначение. Риверс был главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», но его уволили после того, как команда из Калифорнии не смогла выйти в плей-офф Западной конференции НБА.

«Действительно рад, что у меня появилась возможность присоединиться к франшизе мирового класса, легенда которой привёл к появлению моего прозвища. Мы говорим о городе, где любят спорт и свои команды. Город ценит упорный труд. И мы будем заниматься именно этим. Мы готовы делать великие дела в Филадельфии», — приводит слова Риверса пресс-служба «Сиксерс».

«Филадельфия» искала нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна в августе. Кроме Риверса кандидатами на вакантную должность считались Тайрон Лю и Майк Д'Антони.

Назван игрок, который стоил Доку Риверсу работы в «Клипперс»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020