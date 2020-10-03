УНИКС разгромил Астану в Единой лиге ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной матч. УНИКС в Казани разгромил «Астану», встреча закончилась со счётом 101:83.

После первой четверти хозяева вели с минимальным преимуществом в счёте, но к большому перерыву УНИКС обеспечил себе отрыв в 11 очков. Третью четверть клуб из Казахстана смог свести к ничьей, но заключительная десятиминутка прошла с преимуществом УНИКСа, который довел матч до крупной победы.

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал Айзея Кенен — он принёс УНИКСу 23 очка. У «Астаны» 16 очков набрал Адонис Томас.

УНИКС провел первый матч в нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ. «Астана» проигрывает уже во втором матче.