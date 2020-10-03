УНИКС разгромил Астану в Единой лиге ВТБ
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной матч. УНИКС в Казани разгромил «Астану», встреча закончилась со счётом 101:83.
После первой четверти хозяева вели с минимальным преимуществом в счёте, но к большому перерыву УНИКС обеспечил себе отрыв в 11 очков. Третью четверть клуб из Казахстана смог свести к ничьей, но заключительная десятиминутка прошла с преимуществом УНИКСа, который довел матч до крупной победы.
Турнирная таблица Единой лиги ВТБ
Самым результативным игроком матча стал Айзея Кенен — он принёс УНИКСу 23 очка. У «Астаны» 16 очков набрал Адонис Томас.
УНИКС провел первый матч в нынешнем сезоне в Единой лиге ВТБ. «Астана» проигрывает уже во втором матче.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 октября 2020, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
101 : 83
Астана
Нур-Султан, Казахстан
УНИКС: Канаан - 23, Холланд - 19, Смит - 16, Браун - 11, Антипов - 10, Уолтерс - 8, Колесников - 4, Узинский - 4, Жбанов - 3, Морган - 3, Разумов, Сергеев
Астана: Томас - 16, Томпсон - 15, Бажин - 14, Мейерс - 14, Хилл - 14, Мурзагалиев - 6, Гаврилов - 4, Айткали, Литвиненко, Майдекин, Пан, Пономарев
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