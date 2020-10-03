Мещеряков: белорусы — другие. Мы не слушаем каких-то кукловодов с Запада или Востока

Заместитель председателя Федерации баскетбола Беларуси Егор Мещеряков обратился к белорусам в связи с акциями протеста в стране, которые начались после переизбрания на пост президента Александра Лукашенко.

«Друзья, уверен, после событий августа наше гражданское общество белорусов никто не будет называть «памяркоўнымi». Белорусы показали, что мы другие. Мы умеем чувствовать боль пострадавших от насилия, боль тех, кто подвергается психологическому давлению, боль тех, кто за решеткой.

В наше время слово «солидарность» приобретает другой, более глубокий смысл. Но наше гражданское общество всё ещё недооценивают. Никак не могут поверить, что всё, что делаем, мы делаем по зову сердца и совести. Что мы не слушаем каких-то воображаемых кукловодов с Запада или Востока.

Совсем недавно главный тренер одного из клубов в лицо мне заявил, что игроки не могут нормально тренироваться из-за меня, что я представляю собой угрозу для развития баскетбола в стране.

Мы видим, что сейчас в стране происходит подмена понятий. Нам пытаются внушить, что чёрное – это белое, хотя всё очевидно, что чернее уже не бывает. Пример легендарного тренера по фристайлу Николая Ивановича Козеко очень показателен. Но белорусов не обманешь. Белорусы уже де-факто победили», – сказал Мещеряков в видеоролике, опубликованном в «Фейсбуке».