Десять баскетболистов ЦСКА заразились коронавирусом, включая трёх из основной команды

Первичные тесты на наличие вируса SARS-CoV-2, сделанные специалистами GMS Clinic, выявили три условно-положительных результата среди игроков основной команды ЦСКА, сообщил клуб на своём официальном сайте.

По установленной законом процедуре пробы переданы на дополнительное исследование и проверку в РЦ НИИ эпидемиологии, а пока от команды изолированы Семён Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.



Ещё более серьёзная ситуация в молодёжной команде. Условно-положительный результат дали тесты семи игроков, один уже подтверждён. Это вынудило ЦСКА-2 отказаться от поездки на матч 1/16 финала Кубка России в Чебоксары. Есть случаи заболевания и среди клубных работников.



Отметим, что регламенты Евролиги и Единой лиги ВТБ, согласованные с Роспотребнадзором, обязуют команды принимать участие в соревнованиях, используя баскетболистов, тесты которых не выявили наличия вируса. В то же время клуб в ближайшее время не будет использовать в тренировках и матчах ребят из молодёжного проекта, поскольку «молодёжка» является контактной группой для большего количества заболевших и вызовы оттуда в основу увеличивают риск распространения инфекции. Все три армейские команды в настоящее время работают полностью изолированно друг от друга.