Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игру «Реала» в чемпионате Испании перенесли из-за коронавируса

Игру «Реала» в чемпионате Испании перенесли из-за коронавируса
Баскетбол / Евролига 0

Испанский баскетбольный клуб «Гран Канария» объявил, что предстоящая игра испанской лиги АБК с мадридским «Реалом» переносится на более поздний срок. Об этом сообщает Eurohoops.

Причиной такого решения послужило выявление случая заражения коронавирусной инфекцией одного из игроков «Гран Канарии». Изначально игра с «Реалом» должна была состояться сегодня, 4 октября.

Это шестой случай заражения коронавирусом в европейском баскетболе, зафиксированный 3 октября. Ранее «Барселона» объявила, что у главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и помощника Дарюса Масколюнаса тесты на коронавирус показали положительный результат. Через несколько часов московский ЦСКА сообщил, что Никола Милутинов, Семён Антонов и Янис Стрелниекс также инфицированы коронавирусом.

Отметим, что заражение коронавирусом игроков и тренеров не является причиной отмены матчей в Евролиге.

Главный тренер «Барселоны» заразился коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020