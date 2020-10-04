Игру «Реала» в чемпионате Испании перенесли из-за коронавируса

Испанский баскетбольный клуб «Гран Канария» объявил, что предстоящая игра испанской лиги АБК с мадридским «Реалом» переносится на более поздний срок. Об этом сообщает Eurohoops.
Причиной такого решения послужило выявление случая заражения коронавирусной инфекцией одного из игроков «Гран Канарии». Изначально игра с «Реалом» должна была состояться сегодня, 4 октября.
Это шестой случай заражения коронавирусом в европейском баскетболе, зафиксированный 3 октября. Ранее «Барселона» объявила, что у главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и помощника Дарюса Масколюнаса тесты на коронавирус показали положительный результат. Через несколько часов московский ЦСКА сообщил, что Никола Милутинов, Семён Антонов и Янис Стрелниекс также инфицированы коронавирусом.
Отметим, что заражение коронавирусом игроков и тренеров не является причиной отмены матчей в Евролиге.
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