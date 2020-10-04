Игроки «Лейкерс» шокированы, что Энтони Дэвис раздаёт указания Леброну Джеймсу

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» шокированы тем фактом, что тяжёлый форвард Энтони Дэвис указывает на ошибки Леброна Джеймса во время тренировок, сообщает ESPN.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель даёт указания Джеймсу, но не возражает, чтобы Дэвис тоже занимался этим. Остальные игроки «Лос-Анджелеса» изначально были удивлены таким поведением Дэвиса, но позже приняли эту модель поведения в команде.

«Первые тренировки и матчи показали Леброну, Дэвису и всем остальным доказательство правильности концепции. Это работает, только если игроки видят результат. Вы действительно принимаете данную модель поведения, когда видите, что она работает», — заявил игрок „Лейкерс“ Джаред Дадли.

«Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт в серии финала НБА с «Майами Хит» (2-0). Леброн и Дэвис претендуют на награду MVP финальной серии.