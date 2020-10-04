Кевин Дюрант отреагировал на выпад Кайри Ирвинга в адрес Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.
Ирвинг сделал заявление на подкасте Дюранта, после чего на разыгрывающего обрушилась порция критики. Дюрант в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Кайри сделал одноклубнику комплимент.
«Я рад видеть, как Кайри переступает черту и оставляет не у дел всех этих маленьких разыгрывающих. Ирвинг — совсем другой зверь», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
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