Отец Дэвиса: не хотел, чтобы сын играл в «Бостоне», после того что они сделали с Айзеей

Энтони Дэвис-старший, отец тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, раскритиковал «Бостон Селтикс» за отношение к игрокам.

«Никогда не хотел, чтобы сын играл в «Бостоне», после того что они сделали с Айзеей Томасом. Никакой преданности. Парень отдает команде сердце и душу, а они его обменяли. Это только мое мнение, а не Энтони. Просто я вижу кое-что за годы наблюдения за «Бостоном». Там нет никакой лояльности», — цитирует Энтони Дэвиса-старшего CBS Sports.

«Бостон» считался одним из претендентов на обмен Дэвиса, когда тяжёлый форвард выступал в «Нью-Орлеан Пеликанс». Однако Дэвис дал понять, что хочет играть только в «Лос-Анджелес Лейкерс», и бороться за титул чемпиона НБА в команде с Леброном Джеймсом.