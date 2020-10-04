Отец Дэвиса: не хотел, чтобы сын играл в «Бостоне», после того что они сделали с Айзеей
Энтони Дэвис-старший, отец тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, раскритиковал «Бостон Селтикс» за отношение к игрокам.
«Никогда не хотел, чтобы сын играл в «Бостоне», после того что они сделали с Айзеей Томасом. Никакой преданности. Парень отдает команде сердце и душу, а они его обменяли. Это только мое мнение, а не Энтони. Просто я вижу кое-что за годы наблюдения за «Бостоном». Там нет никакой лояльности», — цитирует Энтони Дэвиса-старшего CBS Sports.
«Бостон» считался одним из претендентов на обмен Дэвиса, когда тяжёлый форвард выступал в «Нью-Орлеан Пеликанс». Однако Дэвис дал понять, что хочет играть только в «Лос-Анджелес Лейкерс», и бороться за титул чемпиона НБА в команде с Леброном Джеймсом.
- 4 октября 2020
-
09:40
-
08:48
-
08:38
-
08:22
-
08:17
-
08:09
-
08:00
-
07:28
-
07:22
-
00:54
- 3 октября 2020
-
23:25
-
22:29
-
22:15
-
21:34
-
20:13
-
20:09
-
18:58
-
17:45
-
17:37
-
17:30
-
16:33
-
15:51
-
14:46
-
14:28
-
13:38
-
11:45
-
11:13
-
11:04
-
10:58
-
10:50
-
10:43
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:30
Партнерский контент