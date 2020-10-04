Кайри Ирвинг ответил Кендрику Перкинсу, заявившему, что у него «птичий мозг»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал слова бывшего центрового НБА Кендрика Перкинса. Ранее Перкинс сказал, что у Ирвинга «птичий мозг».

«Это его мнение. Не думаю, что меня оскорбили или что-то такое. Серьёзно отношусь к критике со стороны людей, которых уважаю», — цитирует Ирвинга NBA Central.

Напомним, Перкинс сказал: «Если взять мозг Ирвинга и поместить его в птицу, знаете, что она сделает? Будет лететь задом наперёд. Потому что Кайри сейчас в потерянном состоянии. Он демонстрирует нехватку лидерских качеств».

Примечательно, что недавно Ирвинг вновь оказался в центре громкой истории. Он заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.