Редик объяснил, почему «Клипперс» ничего не добились в эпоху Джордана, Пола и Гриффина

Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редик оценил период выступления в «Лос-Анджелес Клипперс» под руководством главного тренера Дока Риверса, когда его одноклубниками были Крис Пол, Блэйк Гриффин и ДеАндре Джордан.

«Говорил об этом раньше и использовал термин «мелочность». Некоторые из нас были мелочными. Мы все повзрослели по сравнению с тем периодом. Почти все мы поняли, что упустили возможность, потому что были незрелыми. По какой-то причине мы иногда теряли стойкость на ментальном уровне», — приводит слова Редика Pick And Roll.

Пол, Гриффин, Джордан и Редик не смогли вывести «Клипперс» дальше второго раунда плей-офф НБА. «Клипперс» не выходили в финал конференции 50 лет, что является антирекордом всех спортивных лиг США (НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ).