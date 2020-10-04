«Ваш мальчик со мной». Отец Энтони Дэвиса рассказал, как Коби Брайант наставлял его сына

Ещё до того, как Энтони Дэвис стал звездой НБА, он попал под опеку легендарного Коби Брайанта. Как вспоминает отец Дэвиса, на Олимпийских играх 2012 года Брайант опекал 19-летнего Дэвиса.
«Когда мы только туда приехали, Коби подошёл ко мне и сказал: «Мистер Дэвис, ваш мальчик со мной. Возьму парня под своё крыло. На Олимпийских играх он будет везде со мной. Так в итоге и было. Куда бы ни шёл Коби, Энтони был с ним», — цитирует отца Дэвиса CBS Sports.
В нынешнем сезоне Дэвис может впервые в карьере стать чемпионом НБА. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он вышел в финал плей-офф. В финальной серии с «Майами Хит» «Лейкерс» ведёт после двух матчей — 2-0.
На Олимпийских играх 2012 года Дэвис со сборной США завоевал золотые медали. В 2014 году стал чемпионом мира.
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