Три баскетболиста «Химок» заразились коронавирусом
Пресс-служба «Химок» сообщила, что в ходе планового тестирования баскетболистов команды на коронавирус было выявлено три случая заражения. Тестирование проходило перед матчем Единой лиги ВТБ с «Калевом».
Тесты, проведённые 3 октября, выявили условно-положительные результаты у Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Микки. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора.
Мики переносит заболевание бессимптомно. У Воронова и Тиммы появилось лёгкое недомогание. Перечисленных игроков изолировали, они находятся под наблюдением врачей.
Вспышки коронавируса были зафиксированы и в других командах, включая ЦСКА. Минувший сезон Единой лиги ВТБ не был доигран из-за пандемии коронавируса.
Десять баскетболистов ЦСКА заразились коронавирусом, включая трёх из основной команды
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