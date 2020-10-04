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Три баскетболиста «Химок» заразились коронавирусом

Три баскетболиста «Химок» заразились коронавирусом
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Пресс-служба «Химок» сообщила, что в ходе планового тестирования баскетболистов команды на коронавирус было выявлено три случая заражения. Тестирование проходило перед матчем Единой лиги ВТБ с «Калевом».

Тесты, проведённые 3 октября, выявили условно-положительные результаты у Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Микки. Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора.

Мики переносит заболевание бессимптомно. У Воронова и Тиммы появилось лёгкое недомогание. Перечисленных игроков изолировали, они находятся под наблюдением врачей.

Вспышки коронавируса были зафиксированы и в других командах, включая ЦСКА. Минувший сезон Единой лиги ВТБ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Десять баскетболистов ЦСКА заразились коронавирусом, включая трёх из основной команды
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