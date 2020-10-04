В чемпионате Испании отменили матч «Барселоны» сразу после «Реала»

Испанская лига ACB отменила и перенесла на более поздний срок матч «Барселоны» с «Гипускоа», после того как тесты главного тренера каталонского клуба Шарунаса Ясикявичюса и его ассистента Дарюса Масколюнаса дали положительный результат на коронавирус, сообщает Eurohoops.

Напомним, матч «Гран-Канария» – «Реал» также перенесли из-за положительного результата теста на COVID-19 у хозяев.

Это шестой случай заражения коронавирусом в европейском баскетболе, зафиксированный 3 октября. «Барселона» объявила, что у главного тренера Шарунаса Ясикявичюса и помощника Дарюса Масколюнаса тесты на коронавирус показали положительный результат. Через несколько часов московский ЦСКА сообщил, что Никола Милутинов, Семён Антонов и Янис Стрелниекс также инфицированы коронавирусом.

Отметим, что заражение коронавирусом игроков и тренеров не является причиной отмены матчей в Евролиге.