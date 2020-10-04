Янг: Джордан не играл против суперзвёзд в финале. У Леброна первый соперник без суперзвёзд

Бывший атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг считает, что легенда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан не встречался с суперзвёздами в финалах НБА в течение карьеры.
«Считаю, Джордан никогда не играл против суперзвезды в финале, кроме старого Мэджика Джонсона. Леброн Джеймс впервые встречается в финале с командой без суперзвёзд в составе. Под суперзвёздами имею ввиду таких людей, как Стефен Карри, Кевин Дюрант, Тим Данкан, которые входят в топ-3 лучших баскетболистов в истории на своей позиции», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».
Майкл Джордан 6 раз стал чемпионом НБА в составе «Чикаго» при 6 попаданиях в финал. В решающих сериях ему противостояли звёзды 1990-х Клайд Дрекслер, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Гэри Пэйтон.
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