Итудис: вздрагиваю от звонка, мне кажется, что звонит доктор с плохими новостями

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 94:80 в пользу москвичей.

«Поздравляю команду с победой, нам нужны такие матчи. Нам не хватало трёх ключевых игроков, этой встрече предшествовал долгий перелёт, вечерние тренировки, неопределённость с результатами тестов – всё это не играло нам на руку. В то же время у команды есть глубокое понимание того, где они находятся, что необходимо делать для клуба, болельщиков.

Мы о многом говорили во время матча и вторую с третьей четвертями выиграли со счётом 57:33. Дело даже не в 24-очковой разнице, а в проявленном старании. Вижу, как мы реагируем, рад, как игроки воспринимают критику с моей стороны.

Сейчас мы живем в состоянии неопределённости. Вздрагиваю от приходящего на телефон сообщения или звонка. Мне кажется, что звонит доктор с плохими новостями. Нам необходимо время, чтобы выстроить командную игру, отработать разные сочетания баскетболистов. Безусловно, нам не хватало матчей высокого уровня на предсезонке.

Сегодня Джоэл повторил рекорд Лиги ВТБ по блок-шотам, и я рад за него. У него внутри много баскетбола. Бываю жёсток с ним, но в то же время говорю ему, что тренирую не игроков, а их потенциал. Ещё раз поздравляю команду с хорошей победой, с игрой без серьёзных провалов. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня здорово поддерживали», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.