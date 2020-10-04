Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Итудис: вздрагиваю от звонка, мне кажется, что звонит доктор с плохими новостями

Итудис: вздрагиваю от звонка, мне кажется, что звонит доктор с плохими новостями
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 94:80 в пользу москвичей.

«Поздравляю команду с победой, нам нужны такие матчи. Нам не хватало трёх ключевых игроков, этой встрече предшествовал долгий перелёт, вечерние тренировки, неопределённость с результатами тестов – всё это не играло нам на руку. В то же время у команды есть глубокое понимание того, где они находятся, что необходимо делать для клуба, болельщиков.

Мы о многом говорили во время матча и вторую с третьей четвертями выиграли со счётом 57:33. Дело даже не в 24-очковой разнице, а в проявленном старании. Вижу, как мы реагируем, рад, как игроки воспринимают критику с моей стороны.

Сейчас мы живем в состоянии неопределённости. Вздрагиваю от приходящего на телефон сообщения или звонка. Мне кажется, что звонит доктор с плохими новостями. Нам необходимо время, чтобы выстроить командную игру, отработать разные сочетания баскетболистов. Безусловно, нам не хватало матчей высокого уровня на предсезонке.

Сегодня Джоэл повторил рекорд Лиги ВТБ по блок-шотам, и я рад за него. У него внутри много баскетбола. Бываю жёсток с ним, но в то же время говорю ему, что тренирую не игроков, а их потенциал. Ещё раз поздравляю команду с хорошей победой, с игрой без серьёзных провалов. Спасибо болельщикам, которые нас сегодня здорово поддерживали», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Локомотив-Кубань»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020