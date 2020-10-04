Эксперт: стало модным сравнивать Леброна и Дэвиса с Коби и Шаком. Не надо

Обозреватель Билл Плашке призвал не сравнивать звёзд «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с легендами клуба Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом.
«После доминирования «Лейкерс» в финале НБА стало модным сравнивать дуэт Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с их знаменитыми предшественниками — Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом. Не надо. Не сравнивайте их, не уравнивайте и, конечно же, не романтизируйте их связь. Одно и очевидное сходство между двумя дуэтами заключается в том, что они оба объединились, чтобы привести «Лейкерс» к величию. Тем не менее во всём остальном они полярные противоположности, строящие свои отношения в столь разных стилях, как милая улыбка Дэвиса и потный хмурый взгляд Шака. Леброн и Дэвис — динамичный дуэт. Коби и Шак были динамичными соперниками. Леброн и Дэвис близки. Коби и Шак конфликтовали. Леброн и Дэвис искренне нравятся друг другу. Коби и Шак искренне презирали друг друга», — приводит слова Плашке Los Angeles Times.
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