Экс-игрок «Майами»: эти нигеры не обыграют Леброна

Бывший игроков «Майами Хит» Джастис Уинслоу поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии НБА. «Майами» попытается сократить отставание в серии, сейчас «Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт 2-0.

По мнению Уинслоу, его бывшему клубу не удастся это сделать.

«Эти нигеры не обыграют Леброна», — написал Уинслоу.

Многие болельщики «Майами» остались недовольны такими комментариями Джастиса. Один из них написал, что «Хит» никогда бы не дошли до финала серии, если бы Уинслоу продолжал выступать за команду.

Также многие болельщики поспешили напомнить Уинслоу, выступающему за «Мемфис Гризлис», что его команда даже не смогла выйти в плей-офф. Вступать в полемику с болельщиками экс-игрок «Майами» уже не стал.