«Зенит» и «Парма» добыли разгромные победы в Единой лиге ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» на своём паркете обыграл «Цмоки-Минск». Встреча закончилась со счётом 104:73.



«Зенит» захватил инцииативу в матче с первой четверти, которую выиграл с минимальным преимуществом. Вторая четверть полностью прошла под диктовку хозяев паркета — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в 18 очков. В третьей и четвёртой десятиминутке ситуация не изменилась — «Зенит» последовательно выиграл два игровых отрезка с разницей "+6" и "+7".



Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 17 очков. В составе гостей 18 очков на счету Криса Клайберна.

В другом матче игрового дня «Парма» в гостях разгромила «Автодор» — 93:70.