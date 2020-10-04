«Зенит» и «Парма» добыли разгромные победы в Единой лиге ВТБ
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» на своём паркете обыграл «Цмоки-Минск». Встреча закончилась со счётом 104:73.
«Зенит» захватил инцииативу в матче с первой четверти, которую выиграл с минимальным преимуществом. Вторая четверть полностью прошла под диктовку хозяев паркета — к большому перерыву они повели в счёте с разницей в 18 очков. В третьей и четвёртой десятиминутке ситуация не изменилась — «Зенит» последовательно выиграл два игровых отрезка с разницей "+6" и "+7".
Самыми результативным игроком матча в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 17 очков. В составе гостей 18 очков на счету Криса Клайберна.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
104 : 73
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Зенит: Холлинс - 17, Гудайтис - 14, Пангос - 14, Пушков - 13, Бэрон - 10, Томас - 9, Риверс - 8, Трушкин - 8, Зубков - 6, Вольхин - 3, Фридзон - 2, Захаров
Цмоки-Минск: Клайберн - 18, Лоури - 17, Салаш - 17, Белянков - 12, Чаварс - 6, Лейманис - 3, Дуду, Пустогвар, Рогозенко, Стабровский, Тростинецкий
В другом матче игрового дня «Парма» в гостях разгромила «Автодор» — 93:70.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
04 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
70 : 93
Парма
Пермь, Россия
Автодор: Мэйсон - 18, Старкс - 14, Михайловский - 12, Шакич - 8, Макиев - 6, Эмелогу - 6, Квитковских - 3, Гордон - 2, Минченко - 1, Петенев, Пранаускис
Парма: Джонсон - 20, Буланов - 11, Уильямс - 11, Юшкевичюс - 11, Савович - 10, Жукаускас - 9, Мейерис - 6, Шейко - 6, Жмако - 5, Ивлев - 4, Бондаренко, Чернышев
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