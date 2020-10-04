«Дал бы денег горничным». Шакил О'Нил рассказал, что делал бы на изоляции в «пузыре» НБА

Легенда НБА Шакил О'Нил поделился мыслями о том, как он бы мог сбежать из «пузыря» НБА, если бы был игроком.



«Я одинокий мужчина? Что я бы сделал, так это дал бы наличных денег горничным, не для того, чтобы быть с ними, а чтобы они отдали мне свою форму. Когда я заберу у них форму, пойду на улицу поздно ночью и буду искать лазейки в заборе „Диснейуорлда“. Я возьму плоскогубцы, разрежу его и сделаю небольшое отверстие, а платье горничной оставлю сбоку», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.



3 октября состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.

