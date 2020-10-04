Определён победитель Лиги чемпионов

Испанская команда «Сан-Пабло Бургос» стала чемпионом Лиги чемпионов ФИБА. В финале турнира испанский коллектив победил греческий АЕК.



Греческий коллектив великолепно начали матч, выиграв первую десятиминутку с разницей в десять очков. Однако уже во второй четверти «Сан-Пабло Бургос» удалось совершить отличный рывок, выиграв отрезок со счётом 35:12 и поведя в счёте к большому перерыву — 49:36.



Третья четверть также осталась за «Сан-Пабло Бургос» — 19:13. В заключительной четверти АЕК пытался отыграть отставание, но времени греческой команде не хватило — 25:17 в пользу греков в десятиминутке и 85:74 по итогам матча в пользу «Сан-Пабло Бургос».



Ранее в матче за третье место «Дижон» обыграл «Сарагосу».