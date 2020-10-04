Эксперт: Энтони Дэвис действительно может продлить карьеру Леброну Джеймсу

Бывший игрок НБА Джим Джексон поделился мнением об лидерах «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе и Леброне Джеймсе.



«Не будучи парнем, который должен просто выйти и забить, он может быть в поддержке. Я считаю, что с этой точки зрения Дэвис может продлить карьеру Леброна Джеймса. Теперь Леброну не нужно так много работать. У него есть кто-то, с кем он может общаться, кто-то, кто поможет ему снять постоянный стресс и давление. И Леброн сможет взять на себя ответственность, когда это потребуется», — приводит слова Джима Джексона Fadeaway World.



3 октября состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч между командами состоится 5 октября и начнётся в 2:30 мск.

