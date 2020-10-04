На арене «Зенита» провели акцию в поддержку арестованной в Беларуси Левченко

Болельщики на матче «Зенит» — «Цмоки-Минск» на «Сибур Арене» провели акцию в поддержку арестованной звезды белорусского баскетбола Елены Левченко, сообщает Pressball. Группа зрителей в белом и красном организовано расселась на трибуне, в руках у людей были плакаты с именем баскетболистки.

Фото: t.me/nashaniva

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.