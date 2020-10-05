Яннис Адетокунбо посетил финал Лиги чемпионов

Испанская баскетбольная команда «Сан-Пабло Бургос» стала чемпионом Лиги чемпионов ФИБА. В финале турнира «Бургос» победил греческий АЕК.



На матче между испанским и греческим коллективами присутствовали баскетболисты НБА — Яннис Адетокунбо и его брат, Танасис Адетокунбо, выступающие в «Милуоки Бакс».

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Матч завершился со счётом 85:74 в пользу «Сан-Пабло Бургос». Самыми результативными в составе «Бургоса» стали Таддеус Макфадден (18 очков, 6 подборов, 5 передач) и Омар Кук (15 очков). У АЕКа Тайриз Райс набрал 17 очко, Кит Лэнгфорд — 11.



Ранее в матче за третье место «Дижон» обыграл «Сарагосу» (70:65).