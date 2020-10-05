Трипл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Лейкерс» и сократить счёт в финальной серии
Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков.
В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис записали в свой актив по 19 очков.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – 4:00 мск.
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
05 октября 2020, понедельник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 40, Олиник - 17, Хироу - 17, Робинсон - 13, Краудер - 12, Леонард - 7, Нанн - 4, Хилл - 3, Игуодала - 2, Адебайо, Александер, Винсент, Горан Драгич, Джонс, Окпала, Сильва, Хаслем
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Кузма - 19, Моррис - 19, Дэвис - 15, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Рондо - 4, Ховард - 4, Смит - 3, Грин - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Уэйтерс, Хортон-Такер
- 5 октября 2020
-
05:12
-
00:51
- 4 октября 2020
-
23:49
-
23:05
-
21:46
-
21:02
-
19:28
-
19:00
-
18:49
-
17:34
-
17:00
-
16:49
-
16:31
-
16:07
-
15:00
-
13:54
-
13:12
-
12:55
-
12:02
-
11:37
-
10:40
-
10:25
-
09:40
-
08:48
-
08:38
-
08:22
-
08:17
-
08:09
-
08:00
-
07:28
-
07:22
-
00:54
- 3 октября 2020
-
23:25
-
22:29
-
22:15
Партнерский контент