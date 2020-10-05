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Трипл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Лейкерс» и сократить счёт в финальной серии

Трипл-дабл Батлера помог «Майами» обыграть «Лейкерс» и сократить счёт в финальной серии
Баскетбол / НБА 0

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис записали в свой актив по 19 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
05 октября 2020, понедельник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 40, Олиник - 17, Хироу - 17, Робинсон - 13, Краудер - 12, Леонард - 7, Нанн - 4, Хилл - 3, Игуодала - 2, Адебайо, Александер, Винсент, Горан Драгич, Джонс, Окпала, Сильва, Хаслем
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Кузма - 19, Моррис - 19, Дэвис - 15, Карузо - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Рондо - 4, Ховард - 4, Смит - 3, Грин - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Уэйтерс, Хортон-Такер
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