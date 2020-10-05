Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.

По итогам матча игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил антирекорд карьеры, сообщается в «твиттере» StatMuse. Он совершил 8 потерь в финальной игре НБА. Также в этом матче на счету Леброна дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Он стал самым результативным игроком своего клуба.

Самым результативным в составе «Майами» стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.