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Джимми Батлер — Леброну Джеймсу: у тебя проблемы

Джимми Батлер — Леброну Джеймсу: у тебя проблемы
Баскетбол / НБА 0

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.

В заключительной четверти атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер обратился к лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«У тебя проблемы», — приводит слова Батлера Fadeawayworld.

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков.
В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.

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