Чарльз Баркли: если Энтони Дэвис не будет доминировать, «Лейкерс» не выиграют

Легенда НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли после третьего матча финальной серии «Лос-Анджелес Лейкейрс» — «Майами Хит» (104:115, 2-1) отметил высокую зависимость «озёрных» от тяжёлого форварда Энтони Дэвиса.

«Слушайте, я хочу снять шляпу перед Джимми Батлером и «Майами Хит». Тайлер Хирроу, все эти парни были классными сегодня вечером. Это был идеальный баскетбольный матч. У них очень хороший тренер, они очень дисциплинированны, но для меня важны две вещи. Первая — Джимми Батлер хотел, чтобы его команда выиграла эту игру. Когда Энтони Дэвис не доминирует, «Лейкерс» не выиграют. Дэвис перебрал фолов, он даже не беспокоился о своей статистике. Ничего, кроме уважения и восхищения Леброном Джеймсом, но если Энтони Дэвис не будет доминировать, далеко не лучшая команда «Лейкерс» не выиграет. А сегодня вечером Джимми Батлер был лучшим игроком на площадке, и именно поэтому победила команда «Майами Хит», — цитирует Баркли Fadeaway World.