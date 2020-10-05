Леброн Джеймс объяснил, почему ушёл с площадки и никому не пожал руки после матча с «Хит»

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс покинул площадку за несколько секунд до окончания встречи, не пожав никому руку. После игры форвард объяснил своё поведение.

«Было ли это разочарованием или я понял, что игра закончена? И то, и другое. Всё начинается с меня, и я беру на себя полную ответственность. В следующем матче мы, как команда, будем намного лучше защищаться с нашим планом на игру», — приводит слова Леброна ASAP Sports.

В этом матче на счету Леброна дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Он стал самым результативным игроком своего клуба.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.