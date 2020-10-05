Джимми Батлер повторил выдающиеся рекорды Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер в третьем матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2) набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач.

Батлер — четвёртый игрок в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала. Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Стефен Карри сумели сделать это ранее. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА. Леброн Джеймс оформил четыре трипл-дабла в финале во время выступления в «Майами».

Батлер — третий игрок в истории финалов НБА, сделавший 40-очковый трипл-дабл. Он присоединяется к Джерри Уэсту (5 мая 1969 г.) и Леброну Джеймсу (14 июня 2015 г.). Батлер — первый игрок, набравший не менее 40 очков в матче финала без трёхочковой попытки после Шакила О'Нила 7 июня 2002 года. В целом он всего лишь третий игрок, сделавший это в матче финала, присоединившись к O'Нилу (у которого было пять таких игр) и Кариму Абдул-Джаббару.

Батлер в первых трёх матчах финала в своей карьере набирает в среднем 29,3 очка, 10,3 передачи и 7,0 подбора при линейке точности 58/40/90. Единственный другой игрок в истории НБА, который набирал не менее 25 очков и 10 передач за игру в первых трёх матчах финала в своей карьере — Майкл Джордан (32,7 очка, 11,3 передачи в 1991 году).

Джимми Батлер — лишь третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков при точности 70% или выше в финальной игре. Остальные — Уилт Чемберлен (6 мая 1970 г.) и Кайри Ирвинг (13 июня 2016 г.).