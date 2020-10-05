«Я не могу дышать». Леброн Джеймс появился на игре в оригинальном внешнем виде

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пришёл на третий матч финала НБА с «Майами Хит» в кепке с надписью «I Can’t Breathe».



«I can’t breathe» («Я не могу дышать») – лозунг, связанный с движением за права темнокожих Black Lives Matter. Это последние слова афроамериканца Эрика Гарнера, задушенного полицейским при задержании в июле 2014 года.

Фото доступно в «твиттере» «Лос-Анджелес Лейкерс».

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.