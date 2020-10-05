«Майами» впервые в XXI веке выпустил стартовую пятёрку с 3 белыми игроками в финале НБА

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

В стартовом составе «Майами» на площадку вышли Тайлер Хирроу, Данкан Робинсон, Джимми Батлер, Джей Краудер и Мейерс Леонард. Впервые в XXI веке в старте команды в финале НБА появились три белых игрока (Хирроу, Робинсон и Леонард). В последний раз это делала «Юта Джаз» (Джон Стоктон, Джефф Хорнасек, Адам Киф, Грег Фостер и Карл Мэлоун) в 1998 году.

Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.