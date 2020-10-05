Леброн Джеймс превзошёл Карима Абдул-Джаббара и Джона Стоктона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115) набрал 25 очков, 10 подборов, 8 передач и 2 бок-шота
Джеймс вышел на второе место в истории НБА по количеству передач в плей-офф (1842), обойдя Джона Стоктона (1839). Лидером остаётся Мэджик Джонсон — 2346. Кроме того, Леброн поднялся на второе место по реализованным броскам с игры в финальных сериях. В активе Джеймса 545 попаданий, что позволило превзойти Карима Абдул-Джаббара (544) и приблизиться к лидеру Джерри Уэсту (612).
Джеймс также вышел на шестое место по количеству блок-шотов (45) в финалах НБА. На седьмое место опустился Кевин Макхейл (44). Ближайшие цели Леброна — Роберт Пэриш и Хаким Оладжьювон (по 54). Рекордсмен в этой категории Абдул-Джаббар — 116.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
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