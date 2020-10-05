Леброн Джеймс высказался о Джимми Батлере после третьего матча финала НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал игру Джимми Батлера. В третьем матче финальной серии НБА, который прошёл стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) «Майами Хит» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой «Майами» со счётом 115:104.
«Я думаю, что Джимми феноменален. Он сделал всё, что им нужно было сделать сегодня вечером, и он добился большого успеха в большой игре. Мы посмотрим матч и подумаем, как нам стать лучше в четвёртой игре. Но я думаю что он великолепен», — приводит слова Леброна ASAP Sports.
В этом матче на счету Леброна дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Батлер оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.
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