Энтони Дэвис объяснил причины поражения в матче с «Майами» в финале НБА

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, в чём видит причины поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115, 2-1).



«Определённо на исход повлияла ситуация с ранними фолами. Я получил сначала два потом и третий. Это убрало агрессивность на обоих концах площадки, с которой я привык играть. А эти ребята любят рисовать фолы в атаке. Это выбило меня и оказало давление на других парней. Обидные фолы. Но мы просто должны быть лучше в целом. Всё будет хорошо. Поверьте.



Наши схемы сегодня были рассчитаны на определенные ситуации, и мы их не реализовали. Мы во многом запутались. Слишком часто позволяли Джимми попадать. Мы разрешали этим парням легко добираться до кольца без контакта», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.