Джимми Батлер повторил уникальный исторический рекорд Луки Дончича

Журналист Джастин Кубатко после третьего матча финала НБА, в котором «Майами Хит» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2), отметил, что Джимми Батлеру в этой игре удалось повторить исторический рекорд Луки Дончича.



«Если вы посмотрите на все серии плей-офф, то есть не только на финал, единственным другим игроком в истории НБА, набравшим не менее 40 очков, 11 подборов и 13 передач в постсезонном матче, будет Лука Донич – 43 очка, 17 подборов и 13 передач. Это произошло 13 августа 2020 года», — написал Кубатко в «Твиттере».



Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА.



Кроме того Батлер стал четвёртым игроком в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала.



Джимми — лишь третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков при точности 70% или выше в финальной игре. Остальные — Уилт Чемберлен (6 мая 1970 г.) и Кайри Ирвинг (13 июня 2016 г.).