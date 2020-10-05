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Чарльз Баркли: у «Лейкерс» есть два потрясающих игрока и кучка ОЗП

Чарльз Баркли: у «Лейкерс» есть два потрясающих игрока и кучка ОЗП
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Чарльз Баркли высказался о слабости состава «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения команды от «Майами Хит» в третьем матче финальной серии.

«У «Лейкерс» есть два отличных игрока и кучка ОЗП, как я их называю – обыкновенных парней. Обыкновенный заурядный парень – так я их называю. Они просто ОЗП, простые парни. В команде есть два потрясающих игрока, но если у них не идёт игра, то «Лейкерс» не удастся победить», – приводит слова Баркли The Spun.

«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.

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