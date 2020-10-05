Перкинс — об уходе никому не пожавшего руки Леброна: вы ожидали, что он поздравит Батлера?

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о поведении Леброна Джеймса, который не стал жать руки соперникам после поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115, 2-1).
«Ой, пожалуйста… Что вы хотели, чтобы он сделал — поздравил Джимми Батлера с тем, что тот подал им сегодня ужин из 40 крылышек?!» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Батлер в третьем матче серии с «Лейкерс» набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА.
Кроме того Батлер стал четвёртым игроком в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала.
Джимми — лишь третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков при точности 70% или выше в финальной игре. Остальные — Уилт Чемберлен (6 мая 1970 г.) и Кайри Ирвинг (13 июня 2016 г.).
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