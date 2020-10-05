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«Барселона» прервала тренировочный процесс

«Барселона» прервала тренировочный процесс
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» не будет проводить тренировки минимум до 6 октября, когда команда получит результаты тестов игроков на коронавирус, сообщает Eurohoops.

Напомним, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс и его первый помощник Дарюс Масколюнас заразились COVID-19, о чём было сообщено 3 октября.

«Барселона» начала сезон Евролиги с домашней победы над московским ЦСКА (76:66). Сегодняшняя встреча каталонцев с «Гипускоа» в рамках чемпионата Испании была перенесена на неопределённый срок.

8 октября подопечные Ясикявичюса в рамках регулярного чемпионата Евролиги должны сыграть на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».

Со второй недели сентября Евролига требует, чтобы клубы еженедельно проходили тестирование на коронавирус. До «Барселоны» ни одна команда не заявляла о заражении сотрудников.

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