Чарльз Баркли отреагировал на назначение Дока Риверса в «Филадельфию»

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что после назначения Дока Риверса на пост главного тренера «Филадельфии Сиксерс» лидеры команды Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс должны будут предъявить к себе новые требования.
«Теперь на Бена и Джоэла будет серьёзное давление. Вспомните, сколько лет вы обвиняли в проблемах Бретта Брауна? Последние три-четыре года. Что ж, Брауна больше нет, а у Дока серьёзный послужной список. Мне он приятен как личность, и я считаю его хорошим наставником. Так что теперь у этих людей не будет возможности для оправданий в виде перекладывания вины на Брауна. Есть шанс спросить об ответственности у Бена и Джоэла», – приводит слова Баркли The Spun.
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