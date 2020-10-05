Эксперт: в игре «Зенита» появилась мысль. Не как в прошлом сезоне — лебедь, рак и щука

Знаменитый баскетболист, чемпион СССР Сергей Кузнецов поделился мыслями об успешном старте сезона для санкт-петербургского «Зенита».
«Я вижу, что в игре команды появилась мысль. Это результат работы тренера Хавьера Паскуаля. Нет такого, что было во многих матчах в прошлом сезоне, когда вспоминались лебедь, рак и щука из басни Крылова. В «Зените» теперь баскетболисты чувствуют, когда у кого-то из них идёт игра, и не мешают этому. Это я называю «разумный баскетбол». Мне нравится канадец Кевин Пангос, очень умный игрок. Сейчас я с нетерпением жду матча в Евролиге с «Барселоной». Конечно, влияет на игры даже очень сильных команд коронавирус – у кого-то меньше заболевших, у кого-то больше. Но этот фактор постепенно должен отойти на второй план», – приводит слова Кузнецова SPBDnevnik.
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