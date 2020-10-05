Игрок НБА оказался на незаконной вечеринке в Мадриде. Полиция устроила облаву

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Вилли Эрнангомес оказался среди 200 человек, присутствовавших на незаконной вечеринке, на которую устроила облаву полиция муниципалитета Аравака в Мадриде, сообщает Marca.
Эрнангомеса не арестовали, но он был среди опознанных участников вечеринки, как указано в отчёте. Полиция была предупреждена соседями и прибыла на место происшествия, произведя четыре ареста. Среди них не было игрока «Хорнетс». Эрнангомес пошел на вечеринку с двумя своими друзьями, но, по его словам, не знал, что там будет так много людей.
В настоящее время Мадрид находится на локдауне после роста количества случаев COVID-19 в течение лета. Ограничение на пребывание в одной компании составляет шесть человек.
«В результате появления самой последней информации обо мне я хотел, во-первых, подтвердить, что действительно присутствовал на указанном мероприятии. Во-вторых, что более важно, публично извиниться за допущенную ошибку. Я полностью осознаю, что она значит в ситуации, в которой мы живем», — написал Эрнангомес в заявлении, распространённом его агентством.
- 5 октября 2020
-
19:58
-
19:28
-
19:03
-
17:53
-
16:50
-
15:08
-
14:56
-
14:07
-
14:06
-
13:20
-
12:31
-
11:50
-
10:43
-
10:20
-
09:39
-
09:29
-
08:58
-
08:46
-
08:37
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:51
-
07:46
-
07:39
-
07:37
-
07:30
-
07:19
-
07:05
-
05:12
-
00:51
- 4 октября 2020
-
23:49
-
23:05